Assegnati i contributi UTI della Carnia a scuole e associazioni

L’ufficio di presidenza dell’Uti della Carnia ha deliberato l’annuale assegnazione dei contributi agli Enti, Associazioni sportive, culturali e di promozione sociale e alle scuole che hanno presentato domande ammissibili.



L’anno appena trascorso è stato particolare: se da un lato molte manifestazioni e iniziative che solitamente venivano finanziate non si sono potute svolgere, dall’altro l’emergenza sanitaria ha imposto dei cambi di programma e comportato maggiori oneri per realizzare attività indispensabili. Di questo si è tenuto conto nell’assegnazione dei fondi.



In ambito scolastico sono stati stanziati 17300 euro per finanziare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dagli Istituti Comprensivi e Superiori del territorio carnico, oltre che per l’acquisto di contratti per il maggiore traffico internet necessario per garantire la didattica a distanza. Altri 28000 euro sono stati stanziati per l’abbattimento dei costi delle rette applicate alle famiglie dei bambini frequentanti l’asilo nido d’infanzia comunale “Arcobaleno” di Tolmezzo.



Nel 2020 svariate iniziative culturali, sportive, turistiche e sociali non hanno avuto luogo. Sono state comunque finanziate complessivamente 42 domande, per uno stanziamento di 25100 euro, a cui si aggiungono 20000 euro già assegnati al Museo Carnico “Michele Gortani” a sostegno delle spese di gestione. Nel dettaglio, si è concesso un contributo per la gestione di musei ed esposizioni permanenti, le cui necessità di conservazione sono rimaste costanti nonostante le chiusure imposte dall’emergenza Covid; sono state finanziate iniziative quali rassegne teatrali, conferenze tematiche, visite guidate all’aperto; sono state assegnate risorse a sostegno delle attività di associazioni onlus, di promozione sociale e sportive.A breve verranno inviate le comunicazioni ai beneficiari. Le deliberazioni di assegnazione con l’elenco completo dei contributi erogati sono consultabili all’albo pretorio dell’ente, sul sito www.carnia.utifvg.it.