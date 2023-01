Assemblea degli alpini a Ronchi dei Legionari

Si è tenuta nei giorni scorsi, a Ronchi dei Legionari, l'assemblea annuale del gruppo cittadino dell'associazione nazionale alpini.

Un'occasione per fare un bilancio e per lanciare le nuove iniziative, come sempre legate alla solidarietà ed alla partecipazione ai tanti eventi della città. Presenti, accanto al capogruppo, Giorgio Grizonich, anche il sindaco, Mauro Benvenuto, il presidente della sezione, Paolo Verdoliva ed il consigliere sezionale, Flavio Seffin. Ed è stato proprio Grizonich a svolgere la relazione morale, elencando i tanti appuntamenti promossi e sottolineando il riscontro positivo di tutte le manifestazioni.

Tra le tante la Lucciolata a favore della Via di Natale e Ronchi in bici. Eletti anche i delegati all'assemblea sezionale: Lido Candido, Lorenzo Zorat, alpino Giovanni Furlan e Giorgio Grizonich. Portando i saluti dell'amministrazione comunale, Benvenuto ha colto l'occasione per un sincero ringraziamento agli alpini per il fattivo contributo dato alla comunità ronchese, augurando in un futuro prossimo la ripresa di tutte le attività.

Il presidente Verdoliva ha illustrato le prossime iniziative che riguardano la sezione e precisamente l'adunata nazionale a Udine, l’80° anniversario della battaglia di Nikolayewka, ma anche il centenario della sezione di Gorizia e le varie manifestazioni di contorno all'evento. Il gruppo ronchese dell’associazione nazionale alpini trova le sue radici la sera del 26 gennaio del 1922, quando, nella sala maggiore della Società alpina delle Giulie, si tenne l'assemblea costitutiva della sezione di Trieste dell’Ana. Ma si dovrà aspettare la fine del 1930 per arrivare alla costituzione ufficiale. Artefice della nascita fu Davide Bullian, poi trasferitosi come emigrante in Argentina.