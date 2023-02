Assemblea dell'Anpi di Ronchi dei Legionari

L'assoluta necessità di un rinnovamento generazionale, di un sempre maggior coinvolgimento dei giovani, futuri custodi dei valori che sono il fondamento dell'associazione. Ecco l'appello uscito dall'assemblea della sezione cittadina dell'Anpi svoltasi domenica scorsa al palazzo municipale di Ronchi dei Legionari.

Dopo l'intervento iniziale del presidente dell'assemblea, Franco Grando, la lettura degli interventi della presidente, Marina Cuzzi e del segretario, Gastone Martinuzzi e la presentazione dei dati di bilancio e le attività passate e quelle in programma per quest'anno, c'è stato il tempo anche per alcuni interventi e saluti istituzionali.

“A nome dell'amministrazione cittadina – ha detto il vicesindaco, Enrico Papais - ringrazio l'associazione per il suo operato e per le molte attività che organizza e promuove durante l'anno, in particolare con le scuole. Ma soprattutto per il costante impegno dimostrato a favore della tutela di valori cardine della nostra carta costituzionale, di cui quest'anno ricorre il 75° anno di vita. Intendo unirmi anch'io all'appello che viene rivolto ai giovani di mettersi in gioco in politica o nell'associazionismo, qualunque esso sia, al fine di non perdere quel tessuto di relazioni e valori che apporta tanto valore alla nostra comunità”.

Un indirizzo di saluto è stato portato anche dal sindaco, Mauro Benvenuto, ma hanno preso la parola anche rappresentanti di altre associazioni, dei partiti e del sindacato. “Le nostre sezioni – ha ribadito Cuzzi - sono a disposizione come luoghi d’incontro, di confronto e di organizzazione. Cerchiamo insieme il modo di renderle raggiungibili da chi lo desidera. Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio di memorie, di libertà, di democrazia che abbiamo ricevuto dai nostri vecchi, partigiani o antifascisti, resistenti in mille modi, di difenderlo e di trasmetterlo ai nostri ragazzi. Sono convinta che molto dipenda anche da noi, anche nel piccolo operare quotidiano che siamo in grado di svolgere”.