Assemblea per il nido L’Aquilone di Ronchi dei Legionari

Si è svolta qualche giorno fa l’assemblea plenaria annuale con le famiglie utenti presso il nido d’infanzia comunale L’Aquilone di Ronchi dei Legionari. Dal momento che la situazione di contingenza legata al Covid non permette incontri in presenza, il personale della struttura ha organizzato un’assemblea in modalità remota, su piattaforma digitale.

I temi affrontati hanno riguardato soprattutto le iniziative che il personale ha pensato per le famiglie in quest’anno educativo, a voler ribadire la presenza di questo servizio sul territorio, luogo di relazione e collaborazione.

Particolare cura è stata rivolta all’esposizione delle norme sanitarie e all’organizzazione del servizio, necessariamente modificata al fine di prevenire il più possibile i contagi da Covid.

Sono stati quindi presentati a tutti i genitori candidati da eleggere in seno al Comitato Consultivo del Nido, organo formato da rappresentanti del personale, delle famiglie utenti e dall’Amministrazione Comunale.

E’ compito del Comitato rivolgere a chi amministra osservazioni, proposte, iniziative che riguardano la vita al Nido nella sua quotidianità e modifiche eventuali al regolamento comunale del servizio.

L’assessore Mauro Benvenuto si è detto "veramente soddisfatto della grande partecipazione delle famiglie all’incontro, della disponibilità dei genitori a inserirsi nei meccanismi meno quotidiani e immediati, ma che rivestono importanza fondamentale per l’organizzazione generale del nido. Nonostante questa sia stata la prima volta che il personale si è trovato a dover utilizzare i mezzi informatici per riunire tante persone nello stesso momento, dobbiamo constatare che l’assemblea si è svolta senza alcuna difficoltà di carattere tecnico".