Assemblee di condominio a rischio

Le problematiche causate dalla pandemia del Covid-19 e conseguenti DPCM con relative zone arancioni e rosse stanno causando grossi problemi agli amministratori e ai condomini che non si possono spostare fuori Comune di residenza o fuori regione per partecipare alle assemblee condominiali.



Il problema è ancora più grave per i proprietari delle seconde case al mare o in montagna, i quali potrebbero deliberare sulle spese straordinarie per l’ecobonus e sisma bonus che danno diritto ad accedere al così detto super bonus del 110% e decidere se scegliere la cessione del credito ad una banca o una finanziaria o lo sconto in fattura da parte della ditta appaltatrice dei lavori straordinari da detrarre dalla denuncia dei redditi l’anno successivo.



In mancanza di normative di legge, non c’è la possibilità per l’amministratore di indire l’assemblea in video conferenza.



Il quorum necessario da parte dell’assemblea dei condomini per poter deliberare i lavori straordinari è di avere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Alle problematiche per lo svolgimento dell’assemblea, per aggravare la situazione si potrebbero aggiungere altri problemi riguardanti eventuali abusi edilizi del condominio e delle singole unità immobiliari non sanati che potrebbero bloccare e invalidare le procedure per l’accesso al super bonus.