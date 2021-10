Assunzioni del Pnrr, infornata col tranello

I sindacati si fregano le mani: dopo anni di assunzioni con il contagocce, durante i quali l’età media dei pubblici dipendenti si è pericolosamente alzata, gli enti hanno ricominciato ad assumere. E il meglio deve ancora arrivare, anche se nasconde un ‘tranello’. “La necessità di ritornare ad assumere la denunciavamo da anni e ora finalmente anche la politica ne ha preso atto” commenta Massimo Bevilacqua, segretario regionale Cisl Funzione pubblica.



“In Friuli-Venezia Giulia l’ultima grande ‘infornata’ di dipendenti pubblici negli enti locali risale al post terremoto – dichiara poi Orietta Olivo, segretaria regionale della Cgil Funzione pubblica –. Oggi ci troviamo con tantissimo personale con la stessa età avanzata e negli ultimi mesi molti hanno colto l’occasione di Quota 100 per sfuggire alla stretta della riforma Fornero. Finalmente, quindi, ripartono i concorsi”. La Regione e gli enti locali hanno ricominciato a selezionare personale per qualsiasi tipo di mansione. Nelle ultime settimane sono stati lanciati bandi per direttori di servizi, come per impiegati specializzati, ma anche per semplici operai da impiegare nel servizio forestale piuttosto che nelle agenzie operative come l’Ersa.



“Ci sono poi i concorsi programmati e rinviati per gli enti statali, come Inps, Inail e i vari Ministeri – continua Olivo – che possono portare benefici anche in Friuli-Venezia Giulia, ancorché limitati”. Infatti, le sedi periferiche presenti nella nostra regione, oggetto di tagli negli ultimi anni, abbisognano di poche figure, ma c’è anche un altro problema. Trattandosi di concorsi nazionali, diversi vincitori assegnati agli uffici locali provengono da altre regione e, come è comprensibile, appena ne hanno la possibilità chiedono un trasferimento per avvicinarsi al proprio luogo di origine, scoprendo il posto occupato dopo l’assunzione. “La mancanza di personale si traduce in disservizi per i cittadini – sottolinea Bevilacqua – il personale dell’Inail in regione, per esempio, è passato da duemila a mille dipendenti e attualmente sono solo 9 gli ispettori che devono controllare la sicurezza sui luoghi di lavoro”.Questa ondata di assunzioni potrebbe essere soltanto l’antipasto. Infatti, il governo nazionale per poter realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha annunciato 200mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Facendo un calcolo proporzionale, al Friuli- Venezia Giulia potrebbero toccare circa 12mila, anche se l’effetto periferia comporterà sicuramente numeri inferiori, ancorché ancora rilevanti. Il problema, però, è un altro secondo i sindacati.“È certamente una buona notizia – continua Olivo – però si tratta di assunzioni a tempo determinato, per cinque anni o comunque per il periodo necessario a portare a termine il Piano. Questo significa che dopo il periodo formazione interna e l’acquisizione di un po’ di esperienza, questi dipendenti pubblici proprio sul più bello rischiano di usciranno dagli enti. Per innovare la pubblica amministrazione devono persone giovani oltre che formate, ma dobbiamo anche dare loro una prospettiva per il futuro”.Il governo ha già annunciato che per alcune figure specifiche si potrà procedere alla chiamata diretta derogando all’obbligo di concorso e, così, accorciando le procedure. “Il problema della scarsità di personale nella pubblica amministrazione, però, rimarrà – annuncia la segretaria della Cgil – l’assunzione a livello nazionale di 200mila lavoratori a tempo determinato non risolve la perdita di 600mila dipendenti negli ultimi anni”. “Vogliamo una pubblica amministrazione che non crea precarietà” conclude Bevilacqua.