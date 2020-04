Lo hanno chiesto in tanti, alle prese con la difficile gestione dei rifiuti, dal verde a quelli ingombranti che non possono essere conferiti nell'indifferenziato o nell'organico posta a porta. Le ecopiazzole del Comune di Pasian di Prato riapriranno quindi sabato 18 aprile. Gli uffici stanno elaborando le modalità per consentire l'accesso in sicurezza che saranno comunicate in settimana.