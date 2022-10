A&T2000 trasloca a Pozzuolo

Anche se i servizi sono già operativi da alcuni mesi, la nuova sede dell’utility pubblica A&T2000, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in 79 comuni friulani, è stata inaugurata oggi a Pozzuolo. La società presieduta da Luciano Aita ha scelto di recuperare una struttura commerciale lungo la strada regionale, operando una riqualificazione energetica sia della palazzina che ora ospita gli uffici (ora in classe A), sia dell’ampio magazzino. I lavori, comunque, non sono terminati: nei prossimi, oltre a ulteriori lavori sugli spazi di lavoro, sarà anche realizzato un impianto fotovoltaico.

A&T2000, nato come consorzio nel 1998, attualmente è controllato da 68 enti locali e serve 79 Comuni con oltre 230mila abitanti. Nel 2007 è stata la prima ad adottare il modello di raccolta porta a porta, che l’ha portata oggi a superare il 75% di materiale differenziato. Oltre a un bene per l’ambiente, questa scelta ha comportato anche un contenimento delle tariffe. Con 103 euro di costo pro capite annuo, infatti, risultano le più basse in regione, dove la media è di 146 euro (media italiana 186 euro).

Il bilancio 2021, recentemente approvato dall’assemblea, è stato di 34,7 milioni di euro, con un utile di 359mila. Il piano industriale prevede nuovi investimenti per 5 milioni di euro sull’impianto di selezione di Rive d’Arcano (un altro di compostaggio si trova a Codroipo).