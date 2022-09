Ateneo di Trieste, in 700 per il test di Medicina

La prova di ammissione unica per i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria si svolgerà martedì 6 settembre 2022 in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

L’Università di Trieste ha allestito due sedi per accogliere i 542 iscritti alla prova selettiva: i 338 candidati residenti nelle ex province di Trieste e Gorizia si recheranno nel campus di Piazzale Europa; i 204 candidati residenti nella provincia di Pordenone sono convocati nel capoluogo della destra Tagliamento nel padiglione 6 della Fiera.

All’atto dell’iscrizione alla prova ogni candidato ha potuto indicare l’università preferita in cui intraprendere gli studi ed è stato assegnato a una sede di svolgimento del concorso, determinata dalla provincia di residenza.

Sarà serrata la concorrenza per i giovani aspiranti medici di tutta Italia che hanno indicato Trieste come prima scelta per i loro studi: a fronte di 180 posti disponibili a Medicina e Chirurgia, sono quest’anno 619 i richiedenti, numeri che confermano le tendenze del 2021. Crescono invece gli aspiranti odontoiatri che hanno come meta preferita l’ateneo giuliano: sono 88, contro i 72 dello scorso anno, in corsa per i 40 posti disponibili a Odontoiatria e protesi dentaria.

Le operazioni di identificazione inizieranno alle 9.30. La prova avrà inizio alle 13 e durerà 100 minuti. I candidati si troveranno di fronte a 60 quesiti, con cinque opzioni di risposta, su argomenti di biologia (23 domande), chimica (15), fisica e matematica (13), ragionamento logico (5), competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (4).

Il 29 settembre sarà pubblicata sul portale Universitaly la graduatoria nazionale nominativa.

Meno stringenti quest’anno le Linee guida anti-Covid: non sarà richiesto il Green Pass, ma sarà necessario indossare la mascherina ffp2 all’interno dei locali di svolgimento della prova. Sarà inoltre rispettato il distanziamento di sicurezza e obbligatoria la disinfezione delle mani.

Questi gli iscritti alle altre prove di selezione ai corsi UniTS la cui iscrizione è già chiusa (dati consolidati). Comunicazione interlinguistica applicata (367 candidati), Comunicazione Interlinguistica Applicata alle Professioni Giuridiche (84).

E’ ancora possibile iscriversi all’Università degli studi di Trieste, tutte le info su www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi