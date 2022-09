Ater Gorizia cerca personale

A seguito della ridefinizione dell’assetto aziendale e dell’individuazione del fabbisogno del personale, Ater Gorizia assume personale sia di profilo tecnico sia di profilo amministrativo. Alcune selezioni per la ricerca di personale tecnico sono già state avviate, con termine di presentazione delle domande prorogato al 16 settembre.

“Ho sempre affermato con orgoglio– sottolinea il presidente di Ater Gorizia, Fabio Russiani– che la nostra è una realtà fatta di persone che operano in favore di altre persone. In un momento storico ed economico complicato, siamo lieti da un lato di poter offrire nuove opportunità lavorative e professionali e dall’altro di creare i presupposti per fornire risposte più efficaci alle necessità dei cittadini".

Sono attualmente tre i bandi attivi, tutti per assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Le figure richieste sono impiegato tecnicoper la mansione di Responsabile dell’Ufficio Manutenzione - Pronto Intervento; tre addetti al servizio tecnico manutentivo; un addetto all’Ufficio Patrimonio Alloggi.

Ma le novità per quanto concerne le assunzioni non si fermano qui. “A breve – rende noto la dirigente area di staffdi Ater Gorizia, Elena Travan– si apriranno ulteriori selezioni sia per la copertura di posizioni in area progettazione ed esecuzione lavori, sia per la copertura di posti in area amministrativa”.

Le selezioni saranno pubblicate sul sito aziendale, oltre che sui più diffusi canali di ricerca del personale. Le persone interessate, anche ai bandi attualmente aperti, possono avanzare la propria candidatura mediante compilazione dell’apposito form sul sito ufficiale dell’ente: www.gorizia.aterfvg.it