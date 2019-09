Atlas vola in Croazia con le migliori idee di promozione turistica

Dopo diciotto mesi di attività “sul campo”, il progetto ATLAS (Adriatic Cultural Tourism Laboratories) si avvia alla sua fase conclusiva con due appuntamenti in Croazia, il 26 e il 27 settembre. L’obiettivo è fare il punto sui risultati raggiunti grazie al progetto, ma anche continuare a stimolare la raccolta di idee e soluzioni innovative in grado di valorizzare il patrimonio culturale e rendere più competitiva l’offerta turistica dell'area interessata dal programma.



Nello specifico, “ATLAS MASH UP” - che si svolgerà il 26 settembre a Pola -, permetterà a creativi, professionisti ICT, videomaker, operatori, studenti, imprenditori, ma anche semplici appassionati, di affinare le proprie idee affiancati da esperti del settore, lavorando con un approccio multidisciplinare e multiculturale alla progettazione di prodotti e servizi innovativi nel settore del turismo culturale. Attraverso il laboratorio i partecipanti potranno scambiarsi idee ed esperienze con l’obiettivo di trasformare i propri progetti in iniziative concrete e sostenibili dal punto di vista economico e operativo. Le proposte, poi, saranno sottoposte al vaglio di una giuria di esperti: l’idea migliore sarà premiata con consulenze e supporto specialistico finalizzati allo sviluppo imprenditoriale del progetto.



Sono già molte le candidature pervenute per la competizione, ma la selezione è ancora aperta: tutti gli interessati possono candidare il proprio progetto per il settore del turismo culturale compilando online il form di iscrizione entro giovedì 19 settembre 2019 alle 12.00. Tra tutte le proposte, saranno successivamente selezionati i 15 partecipanti. I dettagli e le informazioni per l’iscrizione sono disponibili sul sito web di Friuli Innovazione, al link http://bit.ly/atlasMASHUP.



L’appuntamento per i partner coinvolti nel progetto ATLAS - oltre al capofila Friuli Innovazione, ci sono Sipro - Agenzia di sviluppo della Provincia di Ferrara, Ida - Agenzia di sviluppo della Regione Istriana, Tecnopolis - Parco scientifico e tecnologico di Bari, Puglia Creativa - distretto delle Industrie culturali e creative pugliesi, Università di Pola, Unioncamere del Veneto e Step Ri - Parco scientifico e tecnologico di Rijeka - è invece fissato a Parenzo il 27 settembre, giornata mondiale del Turismo. In programma, una tavola rotonda e la conferenza finale, che darà modo di illustrare al pubblico i risultati principali ottenuti dal progetto, già premiato a livello internazionale come best practice nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.



I due eventi di chiusura si aggiungono ai numerosi interventi già realizzati nell’ambito di ATLAS, finanziato con quasi un milione di euro dal programma di cooperazione transfrontaliera VA Italia-Croazia 2014-20, nell’arco dei suoi diciotto mesi di attività.

"Nell'ambito del progetto, abbiamo rafforzato e ampliato le competenze distintive di Friuli Innovazione nell'ambito del turismo digitale, sviluppando soluzioni originali in grado di stimolare un nuovo approccio di tipo esperienziale e interattivo al patrimonio culturale" - spiega Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione.



Gli interventi realizzati grazie ad ATLAS comprendono la formazione per gli operatori, lo sviluppo di servizi di mentoring per le imprese turistiche e culturali innovative, l’organizzazione di gruppi di lavoro multidisciplinare per aggregare professionisti del settore, prodotti multimediali e tour esperienziali per valorizzare e promuovere il territorio dell’area adriatica.