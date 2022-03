Atrio conquista la grande voglia di post pandemia

Prima dello scoppio della guerra in Ucraina e dello shock dei prezzi energetici per lo shopping center Atrio di Villach sono stati mesi di consistente ripresa. Addirittura a gennaio e febbraio di quest’anno i livelli di acquisti sono tornati ai traguardi segnati nel 2019, cioè prima della pandemia.

“Abbiamo registrato due estati record grazie al mercato turistico domestico, cioè austriaco e tedesco – spiega il direttore del centro commerciale a pochi chilometri dal confine di Tarvisio, Richard Oswald –. Per i problemi sanitari che hanno limitato i viaggi verso destinazioni più lontane, la Carinzia ha registrato un alto numero di ospiti attratti dal suo clima mite e dai tanti laghi balneabili. E durante la vacanza, almeno un giorno è stato dedicato a visitare Atrio”.

Anche l’offerta ha resistito, anzi si è arricchita di nuove importanti insegne. Sui 2.200 metri quadrati di superficie di vendita, tutti i locali sono occupati. L’ultima in ordine di tempo ad aver alzato le serrande è la catena americana TK Maxx, specializzata in abbigliamento e casalinghi, ma diventata celebre soprattutto per proporre grandi firme a prezzi da outlet.

“Percepiamo una grande voglia di post pandemia – continua Oswald – i timori per la guerra e il caro energia non hanno ancora intaccato i consumi privati. Speriamo abbiano effetto i provvedimenti del governo austriaco per venire incontro alle famiglie. Purtroppo, mancano ancora gli italiani, la cui presenza rimane al di sotto dei livelli del 2019”.