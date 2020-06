Atrio di Villach pronto ad accogliere la clientela da Italia e Fvg

Riaprono il 16 giugno i confini con l’Italia e il centro commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, è pronto a riaccogliere i clienti italiani (circa 250.000 l’anno), in larga maggioranza provenienti dal Friuli Venezia Giulia, che scelgono lo shopping center per i loro acquisti. “Siamo veramente lieti di poter riavere i nostri amici e clienti affezionati – commenta il general manager del centro Richard Oswald – e garantiamo di dare loro il massimo in termini di qualità, come abbiamo sempre fatto, e anche in termini di sicurezza sanitaria”. Lo shopping center di Villach, a pochi chilometri di distanza dalla provincia di Udine, con quasi cento negozi, bar, ristoranti, servizi ad hoc per famiglie e disabili, 2.000 posti auto gratuiti e molti altri ‘plus’ a disposizione della clientela, nel post emergenza da Covid-19 si è attrezzato, a partire dalla riapertura al pubblico dopo il lockdown, per assicurare il rispetto delle misure igieniche e sociali necessarie a contenere il rischio di ricontagio. Nel centro, dal 15 giugno, non è più necessario utilizzare le mascherine.



“Il periodo della chiusura è stato pesante, benché Atrio si sia ovviamente attenuto alle regole stabilite dal governo – afferma Oswald -, ma noi abbiamo lanciato numerosi messaggi di vicinanza, amicizia e solidarietà ai nostri amici italiani. Speriamo ora che tornino presto nel nostro centro – auspica Oswald – attratti ad esempio dal nostro Interspar, dove possono trovare alimentari tipici austriaci, come pane nero, speck, wurstel, sciroppi, succhi di frutta, e tutti gli ingredienti per preparare anche a casa i piatti tradizionali della Carinzia e dell'Austria. Ma anche i numerosi tipi di tagli di carne fresca diversi rispetto a quelli italiani. I negozi anche sono pronti a riceverli – aggiunge – con motivi di convenienza, visto che Atrio anticipa la stagione dei saldi estivi, già in atto dalla primavera”.Nel centro c’è una vastissima scelta gastronomica negli oltre 14 ristoranti, caffè, bar e fast food, dalle specialità di Franz Streetfood, burger e hot dog fatti secondo ricette austriache, fino alla colazione tipica carinziana, ma anche i piatti tipici dell'Intespar Restaurant. Tra le numerose attrazioni, il negozio di abbigliamento Kastner & Öhler, per vestire tutta la famiglia con grandi firme a prezzi concorrenziali, Zillertaler per chi è appassionato di abiti tradizionali, Sonnentor e Reformstark Martin, veri e propri ‘must' per chi ama il salutismo. Senza dimenticare Depot, che offre tutto ciò che serve per la casa.“Un altro motivo della preferenza che gli italiani ci accordano – continua Oswald - è che nel nostro shopping center si parlano tre lingue oltre all'inglese: tedesco, italiano e sloveno. E poi il centro è nel cuore di una zona turistica, quella di Villach, che vanta un bel centro storico e le Terme, ma anche i laghi di Faakersee e di Woerthersee, che si trovano a poca distanza, il parco naturale del Dobratsch e il castello Landskron. La Carinzia è una regione con molte bellezze naturalistiche, e attorno ad Atrio ci sono tanti posti per passare il weekend o una settimana. Finalmente – conclude il general manager – ci aspettiamo che i nostri vicini del Friuli Venezia Giulia riprendano a considerare la nostra zona come una meta ideale per gite e fine settimana lunghi”.