Atrio festeggia il suo 15esimo compleanno

Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia, alle porte di Villach, festeggia con un fitto programma di eventi tra la primavera e l'estate 2022 il suo 15esimo compleanno. A cominciare da questo mese di maggio, che si apre con un'esposizione di vecchi motoveicoli Vespa, Moto Guzzi e Piaggio, visibile fino al 14 maggio, per una full immersion nel vintage della due ruote a motore.

Nella vasta plaza, in occasione del suo genetliaco Atrio offre a tutti una foto ricordo da scattarsi sullo sfondo di colorati palloncini, chiedendo in cambio soltanto di postarla con hashtag #15jahrenatrio. Un compleanno senza ruota della fortuna non sarebbe un compleanno: fino al 14 maggio, con un acquisto di 40 euro di buoni spesa, giocando con la ruota, si potrà anche puntare al raddoppio. Lo stesso accadrà fino al 28 maggi all’’info point, dove acquistando 40 euro in Zehner, si potrà raddoppiare, con un pizzico di fortuna.

Direttamente dalle atmosfere anni Ottanta, arriva da Atrio il 20 e il 21 maggio anche la "doccia" di Zehner (i buoni acquisto da 10 euro): a partire da un acquisto di 4.99 euro, c'è la possibilità di entrare in una cabina attraversata una "pioggia" di buoni e tentare di afferrarne a volontà. In palio anche premi fino a 15.000 euro.

Grande festa anche il 21 maggio, quando saranno distribuiti donuts a tutti i visitatori (fino ad esaurimento scorte), mentre gli artisti trampolieri animeranno la giornata. Tutti questi eventi saranno l'occasione propizia anche per scoprire o ritornare da Atrio, centro commerciale situato a pochi chilometri da Tarvisio, riconosciuto come "senza confini" e come shopping center più sostenibile del mondo, in quanto pioniere nel suo settore in termini di risparmio energetico e di emissioni. Atrio offre, inoltre, un'architettura straordinaria, spazi ampi, luminosi e sanificati, e più di 90 negozi, ristoranti e punti di servizio su un'area di 38.700 m², e poi 2.000 posti auto gratuiti. Gli orari di apertura dello shopping center: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19.30, il sabato dalle 9 alle 18.