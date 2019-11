Atrio, occasioni d'oro per il Black Friday

Conto alla rovescia, anche da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia situato a Villach, a pochi chilometri da Tarvisio, per la giornata più ‘calda’ dell’anno in fatto di occasioni. Il 29 novembre è in programma il “Black Friday”, il venerdì nero della super convenienza in tutti i negozi dello shopping center, che dà il via all’ultimo periodo degli acquisti natalizi, con apertura straordinaria fino alle ore 21. Approfittando dell’evento, che come ogni anno si annuncia imperdibile, i visitatori e i clienti italiani che non hanno ancora scoperto l’avvento da Atrio possono cogliere la palla al balzo e visitare il suggestivo mercatino di Natale allestito fino al 24 dicembre nella Plaza.

Sulle numerose bancarelle, che dal 27 dicembre fino al 31 dicembre ospiteranno l’altrettanto celebre e amato mercatino di Capodanno, è possibile trovare una vastissima gamma di colorate sorprese e idee regalo da mettere sotto l’albero, tra candele, gioielli, capi in cuoio e in lana, prodotti naturali, ceramiche, oggetti portafortuna, oli essenziali, essenze profumate, miele e molto altro ancora.