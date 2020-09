Atterrata in Friuli la Madonna di Loreto

E' atterrata questa mattina, mercoledì 9 settembre, alle 11.30, all’Aeroporto di Rivolto la Sacra Effige della Madonna di Loreto, trasportata a bordo di un elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare proveniente dal 15° Stormo di Cervia (RA). L’evento rientra tra le diverse attività organizzate dalla Forza Armata per le celebrazioni del Centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale “Santa Patrona degli Aeronauti”.

Ad accogliere la statua, contenuta in una teca di rovere e benedetta da Papa Francesco, il Colonnello Andrea Amadori, Comandante della Circoscrizione Aeroportuale di Udine-Rivolto, insieme al Cappellano Militare Don Pasquale Didonna e una rappresentanza del personale militare del 2° Stormo e del 313° Gruppo A.A. “Frecce Tricolori”.



Profonda emozione nel Colonnello Amadori che ha espresso parole di grande soddisfazione nel poter ospitare da Comandante del 2° Stormo la sacra effige: “La visita itinerante della Beata Vergine di Loreto vuole essere un segno di simbiosi e di unione spirituale tra il personale dell’Aeronautica Militare e il territorio che lo ospita. Si tratta di un’utile opportunità, sia per riflettere sull’importanza che un’attività così complessa come il volo militare riveste per la sicurezza del nostro Paese e per la difesa dei nostri valori più sacri sia per rivalutare i pilastri fondanti del volo stesso: passione, dedizione, coraggio, spirito di sacrificio, estrema professionalità, disciplina e spirito di squadra”.



; durante il periodo di permanenza sono stati programmati, in collaborazione con l’, una serie di eventi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla situazione emergenziale da COVID-19. Gli eventi toccheranno diverse località del Friuli-Venezia Giulia quasi a voler rinsaldare ulteriormente la sinergia e la profonda unione che lega il personale dell’Arma Azzurra al territorio che lo ospita.Sono quattro i momenti principali che il 2° Stormo ha predisposto per condividere questo importante evento con la cittadinanza e con tutti coloro che fanno del volo la propria passione. Domenica 13 settembre, alle 15, è in programma una Santa Messa presso il Santuario del Monte Lussari; mercoledì 16 settembre, alle 10.30, una Santa Messa presso il Duomo di Udine, celebrata dall’Arcivescovo Mons. Andrea Bruno Mazzocato; giovedì 17 settembre la Venerazione della Sacra Effige presso il Duomo di Udine durante i consueti orari di apertura; martedì 22 settembre, alle 10.30, una Santa Messa presso il Sacrario Militare di Redipuglia.