Attesa per il 'Civi Design Market'

Domenica 3 ottobre torna per un’unica edizione il Civi Design Market, la mostra mercato che porterà nella Città Ducale oltre 30 espositori da tutto il Triveneto che esporranno e presenteranno le loro creazioni e collezioni.

Torna anche nel 2021 l’ormai consueto appuntamento cividalese con artisti, artigiani e designer, protagonisti del Civi Design Market la mostra mercato organizzata dall’associazione Noi… dell’Arte nella piazzetta di Corte Tenente L. Brosadola, Cividale del Friuli. Domenica 3 ottobre, dalle 10 alle 19, oltre 30 espositori ed espositrici da tutto il Triveneto animeranno la corte pedonale e parte di Largo Boiani. Molti gli under 30 a conferma dell’attenzione da parte delle organizzatrici alla valorizzazione delle realtà emergenti del territorio. Diverse, infatti, anche le giovanissime proposte dal cividalese, ragazzi e ragazze che scelgono l’artigianato e, al Civi Design Market, hanno modo di presentarsi.

Il Civi Design Market giunge così alla nona edizione, con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli, e conferma la volontà di accendere i riflettori su artigiani e artisti che creano, rigorosamente a mano, abiti, accessori, bijoux, borse, quadri, oggetti di cartoleria, ceramiche e molto altro. Ogni oggetto è un pezzo unico, frutto di studio, manualità e creatività che trovano nella piccola corte pedonale cividalese un palcoscenico d’elezione.

L’evento è a ingresso gratuito con Green pass, in ottemperanza con le norme anti Covid-19 in vigore. In occasione del Civi Design Market, inoltre, sarà possibile scoprire il rinnovato Mada Temporary Lab & Co., il nuovo concept store dedicato all’handmade in Italy che propone abbigliamento, accessori e bijoux per tutti rigorosamente fatti a mano.

Informazioni: www.noidellarte.it/civi-design-market o su facebook CiviDesignMarket