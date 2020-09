Attesa per l'elezione di Miss Latisana

Bellezza, eleganza e moda, questi gli ingredienti dello spettacolo in programma a Latisana, sabato 5 settembre, alle 21 in piazza Matteotti per una selezione valida per l’ottantunesima edizione di “Miss Italia” con in palio il titolo di Miss Latisana.

L’appuntamento, coordinato dall’agenzia “modashow.it” che si inserirà nel ricco calendario di eventi del “Settembre Latisanese” organizzato dal Comune di Latisana e dalla Pro Latisana vedrà sul palco, oltre alla presentazione delle concorrenti in abito elegante e body ufficiale del concorso, anche una sfilata di moda con modelle che indosseranno collezioni per il prossimo autunno/inverno proposte da commercianti della Città: Colonna Calzature, Enigma by Magnolia, Formentini Profumerie, Mico Mode, Spazio Teenager, Trevisan.

Nel corso dello spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, si esibiranno anche due ballerini Lisa Cudin e Pierluigi Bottacin del “Club Diamante FVG”; madrina sarà Jennifer Pavesi, “Miss Friuli Venezia Giulia 2019”.

L’ingresso, per assistere allo spettacolo, sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Per prenotare, scrivere una mail a concerti@azalea.it – tel. 0431.510393

Alla selezione di sabato a Latisana potranno partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti, esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilare il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.