Attestati agli studenti di Ronchi dei Legionari

Si è svolta, all’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Ronchi dei Legionari, la cerimonia di consegna degli attestati relativi alla certificazione di lingua tedesca, a undici alunni partecipanti delle classi terze di scuola secondaria.



Presenti la dirigente scolastica, Franca Soranzio, la professoressa Pasqualina Di Gaeta, che ha curato il progetto extracurricolare per la preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione linguistica, la presidente dell’associazione Euroculture di Trieste, organo autorizzato per gli esami di tedesco dell'Österreiches Institut, Nicoletta Pistilli ed il presidente del forum italo-austriaco, Andrea Gilli.



A rappresentare l’amministrazione comunale il vicesindaco, Paola Conte, che ha portato i saluti del sindaco, Livio Vecchiet, impegnato nella cittadina gemellata di Wagna. "L'amministrazione che rappresento – ha detto Conte - è molto orgogliosa che la vostra scuola organizzi corsi così qualificanti per i propri studenti e quindi un sentito grazie va agli insegnanti che si adoperano e vi danno la possibiltà di arricchire le vostre conoscenze.



Ci congratuliamo vivamente con voi alunni e alunne per l'ambito traguardo raggiunto nel conseguimento della certificazione linguistica in lingua tedesca Kids 2”. Soddisfazione è stata espressa anche dall'associazione Eurocultura che si è detta felice di collaborare con realtà pubbliche d'alto livello come quella ronchese. I corsi sono sostenuti dalla Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.