Attività didattiche virtuali AcegasApsAmga per 670 studenti di Udine

Nonostante il difficile periodo, le attività didattiche di AcegasApsAmga per portare in classe la sostenibilità ambientale non si fermano. Sono infatti partite a Udine le attività de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, i programmi gratuiti di iniziative didattiche del Gruppo Hera e promossi da AcegasApsAmga, dedicati alle scuole di ogni ordine e grado nei territori serviti.

I due progetti, arrivati rispettivamente alla 6° e 7° edizione, sono stati completamente rinnovati e riorganizzati per venire incontro alle necessità di insegnanti, studenti e famiglie, per dare il proprio supporto in questo difficile momento. Dalla nuova app GMMAR+ de La Grande Macchina del Mondo, ai collegamenti di un pozzo di scienza con esperti in Antartide e della Stazione Spaziale Internazionale.

Tutto ciò deriva dall’esperienza maturata in questi anni e a una stretta collaborazione con le scuole da parte di AcegasApsAmga, insieme alle cooperative La Lumaca e Atlantide che curano il progetto, e al WWF-Area Marina protetta che segue le attività sul territorio. E’ stato così possibile proporre anche per quest’anno scolastico percorsi didattici dedicati alla sostenibilità ambientale con strumenti virtuali nuovi e immersivi.



GMMAR+: l’app de La Grande Macchina del Mondo

Collegamenti dall’altra parte del mondo con un pozzo di scienza

Gli eventi green e il portale web per insegnanti e famiglie

Sono oltre 6000 gli studenti che prenderanno parte alle attività dei due progetti nei territori AcegasApsAmga, un dato che evidenzia il grande interesse per i due progetti in considerazione del particolare periodo. Di questiLa Grande Macchina del Mondo, dedicata alle scuole dall’infanzia alla secondaria di I grado, arriva quest’anno alla sua 6° edizione, coinvolgendo solo a Udine oltre 570 bambini da quasi 10 scuole della città. L’edizione di quest’anno punta su un nuovo modo di stimolare l’interesse degli studenti, spaziando da originali cartoon con supereroi in missione contro sprechi e inquinamento all’utilizzo della grafic novel per trasformarsi in paladini dell’ambiente e scoprire le migliori azioni da mettere in campo per il Pianeta.Ma una delle più affascinanti novità è GMMAR+, un’applicazione completamente gratuita scaricabile su dispositivi mobili che permette, grazie alla realtà aumentata di interagire con le proposte didattiche de La Grande Macchina del Mondo.: interagendo con le 6 facce del cubo mediante l’app, sarà possibile visionare contenuti speciali dedicati a La Grande Macchina del Mondo da realizzare in classe o a casa. Inoltre, i contenuti verranno aggiornati durante l’anno: scaricando l’app si verrà avvisati mediante notifica della disponibilità di un nuovo contenuto, rendendo così possibile una continua e nuova interazione con le attività didattiche.Gli studenti udinesi delle scuole secondarie di II grado per la 7° edizione di un pozzo di scienza hanno trovato un programma completamente rinnovato, grazie alla collaborazione tra le cooperative Atlantide, La Lumaca e il Centro Antartide con l’Immaginario Scientifico di Trieste.Intitolata, quest’edizione invita le ragazze e i ragazzi a un approccio dinamico alle difficoltà, per costruire migliori condizioni di vita, supportati da scienza, innovazione e tecnologia.– astrofisico responsabile per la didattica e divulgazione INAIF ed esperto di comunicazione scientifica –come si vive in una stazione spaziale oltre i confini del mondo.A maggio invece sarà il turno dell’evento con il collegamento con la stazione di ricerca in Antartide, dove gli scienziati racconteranno la vita in condizioni estreme e le ultime scoperte legate ai cambiamenti climatici.Le classi superiori coinvolte a Udine potranno così partecipare a questi incredibili eventi in diretta streaming, oltre ai percorsi scelti tra laboratori, web journal, peer debate e interview fruibili sia a distanza sia in presenza, come richiede il momento storico.Data l’importanza di coinvolgere attivamente grandi e piccoli sui temi ambientali, anche le proposte dedicate a docenti e famiglie sono state ulteriormente arricchite quest’anno.Il portale web dedicato ad insegnanti e famiglie è stato rinnovato e spazia dai contenuti utilizzabili per approfondimenti in classe ai seminari dedicati ai docenti, fino a contenuti dedicati alle famiglie.Per gli insegnanti sono previsti webinar formativi per approfondire i temi del progetto, inquadrati all’interno degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, mentre nella sezione Hera tools sono disponibili supporti multimediali per approfondimenti in classe sui temi ambientali.. Tra i protagonisti testimonial speciali di esperienze e progetti innovativi in campo ambientale. Rinnovata e arricchita infine l’area famiglie con sfide green, quiz e giochi sulla sostenibilità da provare a casa con i ragazzi.