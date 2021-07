Attività formative per operatori ed insegnanti

Dal 28 luglio 6 agosto, a Trieste, attività formative per operatori e insegnanti, laboratori per bambini e la mostra "Nel cuore dei diritti".

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria e posti limitati e si svolgeranno all'interno del Parco di San Giovanni, nella sede della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale - Asugi di Via Weiss 5.



Per informazioni e iscrizioni basta inviare una mail a esdf@lacollina.org oppure telefonare a 3291977795 (dalle 10 alle 14 dal lunedì al venerdì).



FORMAZIONE PER OPERATORI IN AMBITO EDUCATIVO

28 luglio, dalle 16:00 alle 18:00*

“DIRITTI AL CUORE. STRATEGIE PER OSSERVARE E INTERPRETARE”



5 agosto dalle 16:00 alle 18:00*

“INSIEME A TE, SPERIMENTO”

La formazione prevede nella giornata successiva la partecipazione ad attività laboratoriali esperienziali insieme ad un gruppo limitato di bambini, con cui mettere in campo le nozioni acquisite attraverso lo strumento del contesto/sfondo integratore a tema “La selva oscura”.



LABORATORI ESPERIENZIALI PER OPERATORI E BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI29 luglio e 6 agosto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00“PERDERSI PER RITROVARSI NELLA SELVA OSCURA”Laboratori ideati e proposti dalle artiste Stefania D’Amato* e Maria Laura Marazzi**.MOSTRAdal 29 luglio al 6 agosto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 15:00“Nel cuore dei diritti. I disegni e i sogni dei bambini, i doveri e le responsabilità degli adulti”LABORATORI EXTRAdal 30 luglio al 4 agosto *giornate ed orari su richiesta“SCARAB-occhio”*Maria Laura Marazzi. Diplomata maestro d'arte, espone in mostre personali e collettive. Collabora con registi teatrali, fotografi, musicisti, artisti visivi e poeti come pittore di scena, attore e allestendo mostre e scenografie. Lavora come formatore sui linguaggi non verbali diretti all'aggiornamento degli educatori. Collabora con musei, pinacoteche e ludoteche curando laboratori con i bambini in un processo d'incontro sulle possibilità creative dei materiali e delle opere d'arte.**Stefania D’Amato è illustratrice, grafica e educatrice all’arte. Di formazione antropologica, dedica poi la sua ricerca alle arti visive laureandosi in Illustrazione e Grafica per le immagini presso l’ISIA di Urbino. Partecipa a mostre e pubblicazioni collettive. Di recente ha collaborato al progetto Srebrenica - City of Hope con un murales a quattro mani. La sua ricerca artistica è un tutt’uno con la ricerca antropologica: esplora i livelli dei significati e cerca di mescolare linguaggi diversi per poter comunicare con il suo lavoro in modo semplice e diretto.E Se Diventi farfalla è un progetto culturale ed educativo contro il disagio e le povertà educative per 140.000 bambini e bambine in Italia, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che sperimenta in 9 regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana) la creatività come risorsa per combattere la povertà. Il progetto prevede di rendere le scuole al territorio punto di riferimento per le famiglie anche in orario extrascolastico: con orari di apertura stabili, servizi nei mesi invernali o estivi a seconda delle esigenze territoriali, le ludoteche, i centri per l’infanzia, le biblioteche, le Pinacoteche e i musei del luogo, potenziano la loro programmazione rivolta sia ai bambini sia alle famiglie per ovviare a diverse problematiche: la mancanza dei genitori a casa, il bisogno di socializzare e fare amicizie tanto dei bambini quanto degli adulti.I genitori accedono in modo gratuito a opportunità culturali ed educative mirate, sperimentano modalità di relazione educativa fondata su metodi pedagogicamente rilevanti, partecipano a iniziative pubbliche con risultati manifesti (un’installazione, materiali gioco, mostre gioco…).