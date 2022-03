Attività motoria nel carcere di Gorizia

La Polisportiva Lab prosegue il suo percorso nel sociale grazie anche a Massimo Piubello, noto personaggio dello sport regionale, che da diversi anni si è specializzato nell'organizzazione di diverse iniziative, tra le quali spicca l'attività motoria per gli anziani.

Domani, giovedì 24 marzo, parte l'ultima proposta della polisportiva friulana dedicata a una platea certamente particolare. Piubello è il direttore organizzativo di un corso di attività motoria, senza limiti di età, che si terrà nella Casa Circondariale di Gorizia. Quest’oggi si è tenuto, alla presenza del direttore del carcere, Alberto Quagliotto, della responsabile dell'ufficio educatori, Margherita Venturoli, del Sindaco Rodolfo Ziberna e della responsabile organizzativa dell’ambito socio assistenziale Alto Isontino, Manuela Pillon, un brevissimo incontro quale start ufficiale del progetto certamente unico, se non altro per la sua origine.

La Polisportiva Lab mesi or sono aveva presentato domanda di finanziamento a Sport e Salute - Coni nazionale, senza raggiungere il sufficiente punteggio per essere finanziata. Il mancato aiuto economico non è stato vissuto quale un penalizzante problema, ma come un’opportunità per dare anche un forte segnale alle Istituzioni portando avanti, con proprie risorse, il progetto realizzato nel dettaglio a Gorizia dal responsabile scientifico, Claudio Bardini.

Durante l’incontro Piubello ha così commentatao: "Questo impegno della Polisportiva LAB vuole essere un esempio anche per le Istituzioni, alle quali chiediamo aiuto senza nasconderci dietro al diniego di Sport e Salute; desideriamo fortemente aiutare le persone detenute che possono, attraverso il ns professionale operato, curare il corpo e anche la mente. Noi iniziamo e proseguiremo con le lezioni settimanali tenute dal laureato in scienze motorie Lorenzo Gregorin nella speranza qualcuno abbia una sensibilità pari alla nostra”. Il Sindaco Ziberna ha sottolineato “la necessità, per Gorizia, di promuovere notizie positive come questa iniziativa degna di nota, guardando a un futuro migliore”. L’attività motoria in Casa Circondariale è presentata online sul portale chespettacolo.info