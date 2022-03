Attraversamenti pedonali più sicuri a Gorizia

Incrementare la sicurezza degli attraversamenti pedonali della città, con una particolare attenzione verso le zone di periferia. È partito dall’incrocio tra via Leoni e via Paolo Diacono il maxi-intervento di sistemazione degli incroci cittadini e di abbattimento delle barriere architettoniche, che toccherà complessivamente 12 siti individuati nei mesi scorsi dagli uffici comunali, su sollecitazione del sindaco Rodolfo Ziberna che aveva dato seguito così alle segnalazioni arrivate da numerosi cittadini proprio in merito alla sicurezza lungo alcuni tratti stradali.

Quello tra le vie Leoni e Diacono è uno dei lavori più richiesti dalla cittadinanza e vi si collegherà, sempre nell’ottica di un miglioramento della sicurezza dei pedoni, anche la realizzazione di un breve tratto di marciapiede proprio di via Leoni, dove attualmente manca.

“Siamo riusciti a far partire con velocità un intervento molto atteso dai cittadini e che per noi è assolutamente prioritario – il commento del sindaco Ziberna – ringrazio i tanti cittadini che, con le loro segnalazioni, hanno confermato alcune criticità che avevamo già individuato e appositamente monitorato per valutare il miglior modo di intervenire per migliorare la sicurezza dei pedoni. Grazie anche agli uffici per aver compreso l’urgenza di questi lavori e dato seguito rapidamente alla nostra richiesta”.

Gli interventi prevedono il potenziamento dell’illuminazione e portali con luci, nuova segnaletica luminosa e l’abbassamento dei marciapiedi per facilitare l’accessibilità da parte di persone con disabilità.

Nelle prossime settimane, il cantiere si sposterà in via Terza Armata per la realizzazione di un’isola spartitraffico all’altezza dell’incrocio con via Faiti, poi nella stessa via Faiti all’incrocio con via Cipriani dove sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato, con il duplice obiettivo di aumentare la visibilità delle “strisce” e limitare la velocità dei mezzi in transito.

Doppio intervento previsto in San Michele, prima in prossimità della scuola elementare con il rifacimento del marciapiede, quindi all’altezza dei campi da tennis dove sarà realizzato un secondo attraversamento pedonale, gemello rispetto a quello esistente.

E ancora, tra via Vittorio Veneto e piazza San Francesco con illuminazione e marciapiedi, così come in località Piuma all’altezza del cimitero e in via IX Agosto.

A Lucinico i lavori si concentreranno in piazza San Giorgio, con il prolungamento dell’isola spartitraffico esistente, e in via Camposanto dove, nei pressi del canile, saranno realizzati tre dossi per contrastare i numerosi casi di eccesso di velocità in una strada molto frequentata anche da ciclisti. Un intervento simile, con due dossi, è previsto anche in via degli Scogli, nella zona del gattile.