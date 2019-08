Aumento dell'Iva? Salasso anche per le famiglie con animali

Sono giorni importanti per capire se dal prossimo anno aumenterà l'Iva. Secondo uno studio delle associazioni di tutela dei consumatori se l'Iva dovesse subire il massimo aumento, arrivando al 25,2%, ogni famiglia italiana avrebbe un salasso fino a mille euro l'anno. Il centro studi di Italia Animali ed Ambiente, in collaborazione con Aidaa, ha fatto una stima relativa ad un paniere di prodotti per cani e gatti e per visite e farmaci veterinari. Ebbene, in caso di aumento dell'Iva, per i proprietari di cani, si registrerebbe un maggiore esborso di 73,90 euro in piu l'anno in media per ogni amico a quattro zampe. E per il proprietario di un gatto l'esborso sarebbe di circa 31 euro all'anno per ogni gatto. Un salasso per le famiglie italiane in cui, ricordiamo, vivono circa 60milioni di animali domestici.