Auser Fvg in campo per l'emergenza

L'Auser Fvg, l'Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà, con oltre 10.000 associati e volontari, ha risposto prontamente all'invito della Regione, in occasione dell'emergenza Coronavirus, per collaborare con la Protezione Civile e i Comuni per rafforzare l'azione in favore delle fasce più fragili della popolazione.

In particolare, il presidente regionale Gianfranco Pizzolitto, ha inviato, oggi, una circolare a tutte le strutture territoriali Auser e affiliate (una quarantina), per manifestare presso i Centri Operativi Comunali (COC) la più ampia disponibilità a collaborare per tutte le attività necessarie, fatta salve, naturalmente, le indispensabili garanzie per la salute dei volontari assicurate dalla Protezione civile e dai Comuni.

Inoltre, Pizzolitto ringrazia tutti gli operatori che, negli ospedali come sul territorio (Comuni, Protezione civile, case di riposo, etc.), sono in prima linea per far fronte a questa grave emergenza e ricorda a tutti l'impegno #iorestoacasa, confermando, nel contempo, i valori dell'Auser Fvg per il volontariato come pratica di una cittadinanza attiva e solidale.