Auto d'epoca, un friulano su tre ne vorrebbe acquistarne una

Bolidi che hanno macinato chilometri di strada e di storia. Gioielli della tecnica e del design che dalle origini a oggi hanno segnato il cammino dell’automotive. E insieme, beni molto più che “materiali”, che si caricano di valori e suggestioni dell’immaginario e del vissuto personale di ciascuno. La passione per le auto d’epoca conquista i friulani. E se sono tanti i “semplici” curiosi, uno su tre (33%) si dice addirittura interessato ad acquistarne una nei prossimi tempi. Lo rileva l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni.



A guidare gli abitanti del Friuli - Venezia Giulia verso i motori d’epoca è anzitutto l’amore per il collezionismo (35%), cui segue un fascino per la loro storicità e rarità (28%), mentre un altro 16% li vede come un modo per mettere a frutto i propri risparmi in un bene unico e di valore.



Se l’estetica e il design (31%) sono considerati gli aspetti più importanti nella scelta, a contare è anche il fatto che l’auto e abbia ancora pezzi originali (28%), mentre un altro 20% vorrebbe, con l’acquisto di una vecchia gloria, poter rivivere e riassaporare il gusto delle epoche passate.



Un sentimento, quello per le auto vintage, che ha anche un prezzo: l’esborso per l’acquisto, infatti, è considerato vincolante da uno su cinque (19%), ma per la maggioranza (64%), considerato anche che la forbice dei prezzi è molto ampia e che quindi l’impegno economico può variare in modo significativo, può essere compensato dalla bellezza di possedere un mezzo ineguagliabile e dalla sua possibile crescita di valore nel tempo.Se è vero che la passione rende ciechi, i friulani non nascondono, però, di avere anche delle preoccupazioni al riguardo: in primis, il rischio di danni, che possono comportare costi anche importanti (56%) e richiedere pezzi di ricambio non sempre facili da trovare (38%). A essere temuti sono anche furti e atti vandalici (28%) così come la difficoltà di trovare un professionista specializzato in caso di bisogno (21%).Per questi motivi, molti ritengono utile una polizza assicurativa per questo tipo di veicoli. I vantaggi? Poter scegliere le tutele più idonee al caso (40%), coprire i danni per vari tipi di rischi (28%) e ricavarne un senso generale di sicurezza (22%).“I veicoli d’epoca sono beni che possono avere grande valore, a cui molti collezionisti e appassionati guardano con interesse, a tutte le età, come evidenzia la ricerca del nostro Osservatorio - commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – Dall’indagine emerge la consapevolezza che un bene di questo tipo va protetto nel migliore dei modi. Come Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI, da sempre ci rivolgiamo a collezionisti ed appassionati di motori storici con soluzioni innovative, personalizzabili e altamente tecnologiche per soddisfare le più diverse esigenze di tutela.”