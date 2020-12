Auto in fiamme a Porto Nogaro, ma è un'esercitazione

Nella mattinata del 15 dicembre è stata simulata una chiamata di emergenza alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porto Nogaro. Nel particolare, l’esercitazione è stata incentrata su una simulazione di un incidente di security, che ha visto un’automobile prendere fuoco presso la banchina principale Margreth del porto di San Giorgio di Nogaro.

L’ufficiale di sicurezza dell'impianto portuale ha riferito che una vettura, una volta superato il varco d’ingresso del porto commerciale in violazione delle misure previste dal Piano di Sicurezza dell’impianto portuale, in prossimità di una nave ormeggiata, aveva preso fuoco.

Nella sala operativa della locale Guardia Costiera di Porto Nogaro è stato assunto l'assetto previsto, attivando il dispositivo del piano antincendio che, in questi casi,

prevede l'intervento congiunto con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Palmanova, le Forze di Polizia operanti sul territorio, e i servizi tecnico nautici (i pratici locali del porto, il gruppo ormeggiatori di Monfalcone e Porto Nogaro, nonché il rimorchiatore portuale Suri).

La sinergia e collaborazione del personale intervenuto ha permesso di portare a termine, in tempi rapidi, tutte le operazioni previste nonché la messa in sicurezza della zona e

delle strutture portuali. Questi addestramenti vengono regolarmente effettuati in ottemperanza alle previsioni normative di settore internazionale, comunitario e nazionale.

Al termine dell'esercitazione, utile a testare il livello di addestramento e la sinergia tra le diverse componenti che operano durante l'emergenza, si è potuto constatare un

adeguato rispetto dei piani e protocolli di emergenza in vigore, tenuto anche conto dell’operatività portuale particolarmente intensa, che vedeva ormeggiate contestualmente

cinque navi in banchina.

Nell'occasione il tenente di Vascello Roberto Cerruti, comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro, ringrazia tutte le Autorità ed Enti intervenuti durante l'esercitazione per la fattiva ed efficace collaborazione.