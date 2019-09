Auto on line? Ecco le più vendute in Fvg

Quali sono le auto più vendute online in Friuli Venezia Giulia? L'automobile rimane il principale mezzo di trasporto degli italiani e il mercato dell’auto, nonostante sia in lieve calo, continua a registrare grandi numeri. Sono oltre 2 milioni i passaggi di proprietà per quanto riguarda il settore dell'usato, che si uniscono a oltre un milione di immatricolazioni sul nuovo. Oltre il 15% di questi dati si registrano nelle regioni del nord est. Andiamo a scoprire la classifica delle vetture più vendute online in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.



La classifica delle vetture più vendute nel nostro Paese parla chiaro e Fiat Panda, nonostante i 40 anni di vita, continua ad essere la vettura più acquistata. Nel nord est però la musica è diversa, con Fiat 500 e soprattutto Volkswagen Golf a fare la voce grossa. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che da gennaio a giugno 2019 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia nord orientale.



Utilitarie e citycar dominano la classifica nella prima metà del 2019: in tutte le regioni del nord est vendono ben oltre il 30% del totale, sfiorando quota 40% in Emilia-Romagna. Bene le berline, le station wagon chiudono il podio.



Detta legge FCA. Oltre a 500 e Panda, ottimi risultati anche per Punto, 500L e Lancia Ypsilon, soprattutto in Veneto. L’auto che rompe il monopolio del marchio torinese è Volkswagen Golf, che vince la palma di più venduta in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia. Nel complesso è lei la vettura più venduta online in tutto il nord est.



Diesel sempre più in calo, male l’ibrido

Per ultimo parliamo di alimentazioni. Al nord est il diesel continua il suo grande calo, mal supportato dalle autorità locali. DI contro il benzina tocca quota 30% in Friuli e Trentino, in Emilia addirittura il gasolio ha meno del 60% delle vendite. Tasto dolente l’ibrido: nonostante per tutti sia il futuro, i dati di vendita non lo premiano.