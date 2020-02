Auto usate: Bmw Serie 1 la più venduta nel 2019 in Fvg

Il 2019 è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Guardando i risultati il settore è in salute: il nuovo chiude con un +0,3% rispetto all’anno scorso, va ancora meglio nell’usato, +0,5% e oltre 3 milioni di auto passate di mano. Ma chi vince la classifica delle auto più vendute nel nostro Paese? La classifica parla chiaro e Fiat Panda continua ad essere l’auto più acquistata. La famosissima utilitaria guida la classifica delle auto più comprate in ben 10 regioni. Nel nord est però la musica è diversa, con BMW Serie 1 e soprattutto Volkswagen Golf a fare la voce grossa. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che nel 2019 hanno fatto più vendite in rete nel nord est Italia.



Le vendite di auto online nel 2019 nel nord est

Tanta FCA nella top five, ma vince Volkswagen

Diesel sempre più in calo, male l’ibrido

Utilitarie e citycar dominano la classifica del 2019: in tutte le regioni del nord est vendono circa il 25% del totale. Bene le berline, anche loro sopra il 20% ovunque, poco più indietro SUV. Familiari al quarto posto molto staccate dal podio.Tante auto del Gruppo FIAT nelle classifiche delle più vendute nelle regioni del nord est. Bene Panda e 500, buoni risultati anche per Punto, 500L e Lancia Ypsilon, soprattutto in Veneto. Ma è Volkswagen Golf la più la più venduta, che vince la palma di più venduta in Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto. Brilla invece BMW Serie 1 in Friuli.Per ultimo parliamo di alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondiale, il 2019 si chiude con ottimi numeri per il diesel nel nord est. Il gasolio tiene ancora quasi il 70% delle vendite online ovunque. Di contro il benzina supera appena al 20% di media, spicca il 27% in Friuli. GPL al 4% di media, numeri molto risicati per il metano. Non bene l’ibrido: nonostante per tutti sia il futuro, i dati di vendite continuano a non premiarlo.