Autodifesa femminile e sicurezza, serie di incontri a Tavagnacco

Il Comune di Tavagnacco, nell'ambito delle attività della Polizia Locale in sinergia con il Centro di Ascolto e Consulenza delle donne e in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Feletto Umberto, ha organizzato un Corso gratuito di Autodifesa Femminile e Sicurezza composto da moduli formativi che tengono conto dell’esigenza di unire alla preparazione tecnica sull’autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, ad un corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l’incolumità personale.

Il corso comprende anche tre interessanti serate informative aperte al pubblico.



Calendario e sedi delle lezioni:

05/03/2020 ore 20.30 – Il codice Rosso: caratteristiche e novità - Sala Feruglio in Piazza Indipendenza, 1 a Feletto Umberto

11/03/2020 ore 20.30-21.30 – Tecniche di autodifesa – Palestra Scuola Primaria di Colugna in Via C. Battisti, 2

18/03/2020 ore 20.30-21.30 – Tecniche di autodifesa – Palestra Scuola Primaria di Colugna in Via C. Battisti, 2

25/03/2020 ore 20.30-21.30 – Tecniche di autodifesa – Palestra Scuola Primaria di Colugna in Via C. Battisti, 2

30/03/2020 ore 20.30 – Territorio e sicurezza: situazione e rischi a Tavagnacco - Sala Feruglio in Piazza Indipendenza, 1 a Feletto Umberto

01/04/2020 ore 20.30-21.30 – Tecniche di autodifesa – Palestra Scuola Primaria di Colugna in Via C. Battisti, 2

08/04/2020 ore 20.30-21.30 – Tecniche di autodifesa – Palestra Scuola Primaria di Colugna in Via C. Battisti, 2

15/04/2020 ore 20.30-21.30 – Tecniche di autodifesa – Palestra Scuola Primaria di Colugna in Via C. Battisti, 2

20/04/2020 ore 20.30 – L’arma più potente: aspetti psicologici e strategie per prevenire aggressioni e violenze - Sala Feruglio in Piazza Indipendenza, 1 a Feletto Umberto



Per iscriversi:

Oppure seguendo le modalità indicate nel sito del Comune di Tavagnacco al link sottostante:

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 marzo 2020.



Avranno priorità nelle iscrizioni le donne che risiedono in Comune di Tavagnacco. I posti sono limitati.

Il Corso si configura come attività ludico-ricreativa, per le lezioni in palestra è richiesto di godere di buona salute. Per le persone abitualmente sedentarie è raccomandato un controllo medico prima dell’avvio delle lezioni pratiche.