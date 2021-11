Automobili ferme ai blocchi di partenza

Fino a poco tempo fa lungo la strada statale tra Udine e Tavagnacco, ‘patria’ friulana delle concessionarie di automobili, era una vetrina a cielo aperto. Si potevano ammirare quattro ruote di tutte le marche e di tutti i prezzi. Adesso il panorama è sconfortante. In vetrina sono rimaste soltanto le auto usate.



Tutta colpa della carenza nell’offerta di semiconduttori che ha raggiunto dimensioni così rilevanti da fermare l’industria delle auto, mettendo a rischio entro l’anno oltre 2 milioni di veicoli. I chip pesano ormai per oltre il 30% sul costo del veicolo per il segmento premium e il valore è destinato a salire per le auto a guida autonoma, che sono sempre più richieste. Anche nelle auto elettriche il numero di semiconduttori è mediamente doppio rispetto a quelle con motore a combustione interna.



Giorgio Sina, capogruppo regionale e provinciale di Udine di Confcommercio spiega che “a ottobre si è definitivamente confermato il fenomeno della mancanza di semiconduttori e ciò ha rappresentato una forte penalizzazione per il nostro settore. Le concessionarie riuscirebbero anche a vendere con una certa continuità, ma non ne vengono consegnate a sufficienza auto. Gli stock delle aziende sono più che dimezzati. Siamo a meno 60% rispetto a una situazione normale”. Chi vuole acquistare in questo momento un’auto nuova, quindi, si deve mettere il cuore in pace.



“Il cliente – conclude Sina - è purtroppo costretto ad aspettare da 5 a 9 mesi per la maggior parte dei marchi. Le cose vanno un po’ meglio per le vetture coreane, dato che in quel Paese i semiconduttori se li costruiscono da soli. Per quel tipo di modelli l’attesa si riduce per questo a 2-3 mesi”