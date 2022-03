Autovelox, a Gradisca d'Isonzo arrivano i controlli

Come preannunciato nel report sull'attività 2021 della Polizia locale di Gradisca d'Isonzo, sono state recentemente potenziate le attrezzature a disposizione del corpo per il controllo del territorio.



Oltre all'arrivo di un nuovo automezzo e alle nuove telecamere, è stato acquistato un dispositivo autovelox per il controllo della velocità, problema molto sentito dalla cittadinanza che ha segnalato, nel tempo, diversi punti sensibili. Nei prossimi giorni, la Polizia locale di Gradisca inizierà un servizio di controllo della velocità con l'apparecchiatura elettronica in dotazione su varie arterie stradali cittadine.