Autovie, riaperti al pubblico tutti i Centri di Assistenza

Riaperti da oggi, tutti i Centri di Assistenza Clienti di Autovie Venete, riorganizzati sulla base della normativa che prevede il rispetto di una serie di misure sanitarie per la prevenzione dal Corona Virus.

Per i clienti, che potranno entrare uno alla volta, c’è l’obbligo della mascherina mentre per l’igiene delle mani c’è il gel disinfettante a disposizione. Le postazioni degli operatori vengono igienizzate più volte durante la giornata, così come la tavoletta per la firma digitale (utilizzando questa modalità non è necessario l’uso della penna).

Nell’ufficio situato nel casello di Latisana è stata installata una protezione in plexiglass fra i banchi degli operatori e il pubblico. Numerosi i servizi gestiti da questi uffici, servizi che vanno dagli aggiornamenti del telepass (cambio targa, sostituzione dell’apparato, acquisto) alla rimagnetizzazione delle tessere, dalla gestione dei mancati pagamenti alla vendita di ViaCard o altri strumenti di pagamento. I centri operativi sulla rete di Autovie, aperti dalle 8 e 45 alle 12 e 15 e dalle 13 e 15 alle 17 e 15, sono 4: Venezia Est, Latisana, Palmanova, Duino Sud Palmanova.