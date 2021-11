Autunno a Ronchi, è tempo di castagne

Autunno, tempo di castagne. E cosi la Pro Loco di Ronchi dei Legionari, dopo un anno di stop, sta ultimando i preparativi per la castagnata che si terrà nelle giornate che vanno da venerdì 5 a domenica 7 novembre, nel giardino di piazzetta dell'Emigrante, con castagne, ribolla, mangiari tipici della bisiacaria.

L'iniziativa, accompagnata dalla musica proposta da gruppi locali, sarà proposta venerdì e sabato, dalle 17 e domenica, dalle 11. Sabato, ancora, dalle 17, musica con il “Jem Box acustic duo”, mentre domenica, dalle 17, musica con Sandro Gerolin ed a seguire il concerto del gruppo “Back Spritz Boys”. Come sempre, sino alle 22, saranno offerti piatti tipici ed una fumante griglia.

Dopo l'elezione del nuovo direttivo, che ha visto designare alla presidenza Maria Patrizia Pallaro, tanta sono state le iniziative promosse dalla Pro Loco, nonostante la pandemia e nonostante le mille difficoltà. La presidente pensa al rilancio dell'associazione, a nuove iniziative e, con forza, chiama a raccolta i soci per il rinnovo o per la prima adesione che possano dare linfa ad un'associazione che deve essere un punto di riferimento per la città. La sede di via Roma, ricordiamolo, è aperta il mercoledì ed il sabato, dalle 9 alle 12.