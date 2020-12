Avanzano due importanti cantieri a Lignano Sabbiadoro

Sono stati avviati nuovi importanti lavori di ristrutturazione al Centro civico Sandro Pertini di Lignano Sabbiadoro. Si sta infatti procedendo alla sostituzione dell’impianto termico e di raffrescamento e alla coibentazione dell’intero edificio, mentre di recente sono state ricavate due nuove sale, che saranno dedicate all’allestimento di mostre e laboratori.

I lavori sono eseguiti dal gestore dei servizi energetici del Comune, in seguito all’approvazione del Project Financing, dall’importo complessivo di un milione di euro.

“Il Centro Civico di Lignano è un edificio di cruciale importanza per tutta la nostra Comunità e per i nostri affezionati ospiti", commenta il sindaco Luca Fanotto. "Perciò, abbiamo valutato di procedere a un importante intervento di riqualificazione dell’intera struttura. Parallelamente stiamo rivalutando anche il giardino retrostante tramite la piantumazione di nuovi alberi e siepi”.

“Il Centro Civico che ospita la Biblioteca di Lignano è un punto di riferimento notevole, non solo per la consultazione e il prestito libri ma, soprattutto, per progetti in collaborazione con la scuola del territorio, per percorsi e laboratori d’arte e per importanti percorsi di lettura. Molti gli utenti affezionati e moltissimi gli ospiti estivi che usufruiscono di questi numerosi servizi”, spiega l'assessore alla cultura Ada Iuri.

Ma a Lignano stanno procedendo celermente anche i lavori di rifacimento dell’ex pescheria, uno tra gli edifici storici della località balneare friulana. Prevista la coibentazione del tetto, la sostituzione delle grondaie, il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle pareti esterne. L’intervento, che chiude con un quadro economico di 150.000 euro, è solo uno dei primi passi verso la completa riqualificazione di tutta la zona.

“Questo intervento s'inserisce in più ampio contesto di riqualificazione urbana della suggestiva zona della Darsena Vecchia che la nostra Amministrazione sta procedendo a portare avanti già da diverso tempo", spiega Fanotto. "L’iter amministrativo prosegue velocemente. Proprio nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo approvato la variante di livello comunale al PRGC n.60 relativa alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni, compresa la realizzazione di un corpo servizi. Tramite tutta questa serie di operazioni sarà possibile garantire una migliore fruibilità pedonale e ciclistica dell’ambito portuale, migliorando le sue relazioni con la laguna e con il resto della penisola lignanese".

"Il nostro scopo è quello di assegnare all’area un ruolo di punto di sosta e di aggregazione nelle ore diurne e serali, valorizzandone le caratteristiche paesaggistiche e di qualità urbana", conclude il Sindaco.