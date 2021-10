Si è svolta oggi presso la caserma Mittica di Pordenone, nella giornata in cui ricorre il 94° anniversario della costituzione della specialità carristi, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici “Ariete”, unità dipendente dalla 132esima Brigata corazzata “Ariete”.

Al Tenente Colonnello Emanuel Marra è subentrato il parigrado Sandro Paciotti, specialità artigliere, proveniente dal Comando della Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona.

Il Tenente Colonnello Marra aveva assunto il comando del reparto nell’aprile del 2019 e in questo periodo di due anni e mezzo ha saldamente guidato l’unità nelle molteplici operazioni e attività addestrative e logistiche condotte a supporto alla Brigata, in territorio nazionale e all'estero.

Nel salutare l’Ufficiale in partenza, il Comandante della 132esima Brigata corazzata “Ariete”, Generale di Brigata Roberto Banci, che ha presieduto la cerimonia, ha espresso al Tenente Colonnello Marra il proprio apprezzamento per il rendimento costantemente elevato del Reparto Comando e Supporti Tattici “Ariete”, impegnato a far fronte a numerose e pressanti esigenze, alle quali ha sempre risposto con prontezza ed efficacia.



Successivamente ha augurato al nuovo Comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici "Ariete" le migliori fortune in vista dei gravosi impegni che lo attendono nel prossimo futuro.

Il Reparto Comando e Supporti Tattici “Ariete” è l’unità deputata ad assicurare il funzionamento del Comando della grande unità corazzata, sia in termini logistici che di comunicazione.