Avvio dei saldi, al Città Fiera Max Zuleger e i futuri dj

Si rinnova l’appuntamento con gli eventi gratuiti che accompagnano i tanto attesi saldi invernali. Sabato 4 gennaio ad accompagnare la partenza ufficiale dei saldi i futuri DJ di Max Zuleger si esibiranno dalle 15.30 alle 20 su due palcoscenici dedicati dove metteranno alla prova le loro capacità tecniche e l’arte di mixare imparate durante il corso Diventare D.J. Un Live show con dj set gratuito per tutti i visitatori.

Il 6 gennaio come di consueto la Befana incontrerà tutti i bimbi per regalare tanti dolcetti. Non solo eventi naturalmente: shopping in totale relax per tutti i genitori grazie al Baby Parking gratuito realizzato in collaborazione con Youngo già a partire dal 2 gennaio.