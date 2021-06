Avvistamenti 'fuori stagione' all'Isola della Cona

Avvistamenti naturalistici di grande interesse all'Isola della Cona, nella Riserva Naturale Foce dell'Isonzo, in provincia di Gorizia. "Sorprese alla foce dell'Isonzo - annuncia il profilo social della Riserva -. Durante i monitoraggi effettuati ieri, sono stati osservati 2 esemplari di gabbiano roseo, specie rara per la riserva, un orco marino ed una strolaga minore fuori stagione, perchè normalmente presenti nei mesi invernali".

La Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo, situata nella parte orientale della regione Friuli Venezia Giulia lungo l’ultimo tratto del corso dell’omonimo fiume, si sviluppa su un territorio compreso nei comuni di Staranzano, San Canzian d’Isonzo, Fiumicello e Grado e copre una superficie di 2.338 ettari, 1.154 dei quali in ambiti marini.

Costituita nel 1996, coincide in larga parte con la ZSC/ZPS “Foce dell’Isonzo – Isola della Cona” IT3330005. Il simbolo della Riserva è il Chiurlo maggiore.

La Riserva Naturale Foce dell'Isonzo - Isola della Cona è aperta al pubblico. La biglietteria è aperta ogni giorno, tranne il giovedì, dalle 9 alle 19. Il punto di ristoro è aperto ogni giorno tranne il giovedì dalle 12 alle 19.