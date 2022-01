Avvistato un delfino all'Isola della Cona

Un esemplare di Tursiope (Tursiops truncatus) è stato avvistato nei giorni scorsi, mentre nuotava nelle basse acque della Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo, all'Isola della Cona.



Il delfino - così come riporta la Regione Fvg sui social, pubblicando le foto di Silvano Candotto - spiega che l'esemplare "si aggirava vicino alla foce del canale di Quarantia e nella zona di punta Barene alla ricerca di cibo. Avvistato dai pescatori locali, è stato subito segnalato al personale della Riserva che è intervenuto sul posto e ha potuto scattare queste foto da vicino".



"Non sono una novità questi avvistamenti - prosegue la nota -, dove esemplari di tursiope vengono osservati quasi ogni anno negli ambiti marini esterni, ma è la prima volta che un esemplare si spinge in acque così basse tra barene e piane di marea".