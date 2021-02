Avvistato un esemplare di tursiope a Miramare

Avvistamento emozionante ed eccezionale a Trieste, nell'Area Marina Protetta Miramare, dove nel primo giorno di riapertura del Biodiversitario Marino è stato avvistato un esemplare adulto di tursiope. A darne notizia sono gli studiosi dell'Area Marina di Miramare sui social, annuncianod "la visita graditissima quanto inaspettata di un esemplare adulto di tursiope (Tursiops truncatus), che questa mattina si è lasciato immortalare dai nostri ricercatori nella zona buffer dell’AMP, a poche decine di metri dal Castello di Miramare".



"L’osservazione dello staff WWF, sul posto per un’uscita di campionamento di microplastiche, è stata subito condivisa con i colleghi sloveni di Morigenos, che in queste settimane stanno seguendo un branco di una quarantina di tursiopi, considerato dai ricercatori pressoché stanziale nelle acque slovene del Golfo di Trieste - si legge nel post -. Da lì probabilmente si è allontanato il “nostro” tursiope solitario, per avventurarsi nelle acque pescose della Riserva. Poco propenso a salti e tuffi, il tursiope si è diretto dapprima in direzione Trieste e poi verso Monfalcone, dove i ricercatori di Morigenos lo hanno seguito per un po’, per poi perderlo di vista".



"L’identificazione dell’individuo grazie alle foto della pinna dorsale – che in ogni esemplare è unica e diversa – ha evidenziato trattarsi dello stesso tursiope avvistato in passato nella baia di Panzano. Un particolare che non è sfuggito ai ricercatori, che l’avevano già notato la prima volta, è una certa “magrezza” dell’individuo - sottolinano dall'Area Marina di Miramare -. Anche se non sembra essere in pericolo, questo aspetto va monitorato: preghiamo chiunque dovesse avvistarlo - conclude il post - di informarci tempestivamente chiamando lo 040 224147 o inviando una mail a info@riservamarinamiramare.it".