Axis dona 2.500 euro a Fuorionda

Grazie al sold out del doppio spettacolo “Natale in Danza”, andato in scena il 21 dicembre al Teatro Palamostre di Udine, Axis Danza ha raccolto 2.500 euro a favore di Fuorionda Onlus. La consegna dell’assegno è avvenuta nella sede di Udine di Axis, allietata dalla presenza di alcuni giovani allievi della scuola e dei rappresentati dell’associazione. Particolarmente soddisfatta la direttrice Federica Comello: “Come dico sempre, fare del bene fa bene. Grazie alla generosità e sensibilità della grande famiglia Axis e del pubblico, siamo riusciti ancora una volta a sostenere un progetto importante. L’encomiabile impegno dei volontari di FuoriOnda e le loro testimonianze ci hanno non solo commosso, ma aiutato a riflettere sulla solitudine in cui spesso si trovano i disabili e le loro famiglie, per i quali troppo spesso perfino una semplice vacanza è inaccessibile”.

Fuorionda – Vacanza Accessibile, infatti, che nasce da un progetto di Arte e Libro Onlus, cooperativa sociale udinese (operante dal 1984 a favore dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, detenute o in situazione di marginalità, garantendo qualità del lavoro ai lavoratori e alle imprese), prende vita nella primavera del 2010 dal desiderio di organizzare uscite, gite, vacanze e avventure allo scopo di offrire alle persone disabili di qualsiasi età, anche gravi, l’opportunità di godere di veri e unici momenti di relax al di fuori delle consolidate abitudini quotidiane, supportando le famiglie a beneficiare del loro tempo a disposizione sapendo che il loro caro è affidato a persone esperte che dell’aiuto hanno fatto una missione di vita. Oggi il Gruppo Fuorionda conta numerose persone, disabili e non, che insieme creano un modo del tutto unico di viaggiare.

“Siamo davvero grati ad Axis Danza – commenta la vicepresidente Katia Mignogna – non solo per questa importante donazione, che ci incoraggia a proseguire la nostra attività, ma per averci dato la possibilità di far conoscere l’associazione ad un vasto pubblico, il che contribuisce a far circolare il nostro messaggio, che mira a portare sostegno a chi ne ha bisogno e a cercare nel contempo sostenitori, non solo economici, ma anche persone di buon cuore pronte a mettere a disposizione un po' del loro tempo per chi è meno fortunato. Lo spettacolo, inoltre, è stato davvero bellissimo e quindi siamo doppiamente grati anche per le emozioni che le performance dei tanti giovani e giovanissimi danzatori ci hanno regalato”.

Axis Danza, che dal 1991 promuove l’arte coreutica in tutte le sue forme espressive, negli anni si è contraddistinta sia sul territorio nazionale che internazionale vincendo numerosi concorsi e portando allievi a studiare in prestigiose accademie; promuove inoltre tutto l’anno workshop, rassegne ed eventi di prestigio, fra i quali il Concorso Internazionale Città di Udine, la cui settima edizione si terrà il 28-29 marzo al Palamostre e che porterà in città centinaia di allievi provenienti da diverse scuole dall’Italia e dall’estero.

Natale in Danza, rappresenta l’evento benefico più importante per Axis e da anni costituisce un appuntamento fisso nel calendario degli eventi collegati alle festitivà natalizie del Comune di Udine e coinvolge oltre 150 allievi delle tre sedi di Udine, Tricesimo e Gradisca d’Isonzo.

Vuoi dedicare il tuo tempo al volontariato con Fuorionda? Ti aspettiamo nella nostra nuova sede a Udine ospitata da Arte e Libro Onlus in Via Tricesimo 181.