Aziende tecnologiche in cerca di personale

La tecnologia occupa circa 9.000 addetti in Friuli Venezia Giulia, distribuiti in più di 2.000 imprese che, contrariamente a tanti altri settori, sono pronte ad assumere figure specializzate.

Grazie alla partnership con la piattaforma per le scuole Civix, alcune delle più importanti aziende del digitale regionale incontrano e si presentano agli studenti per mostrare come potrebbero diventare una proposta per il futuro di chi oggi è a scuola.

Per consentire uno scambio e stimolare il dialogo tra mondo della scuola e lavoro, l’Associazione Mec che cura i contenuti della piattaforma per la cittadinanza digitale, grazie al supporto della Fondazione Friuli e della Regione, ha realizzato una serie di video interviste che fanno parte del Kit didattico di supporto al lavoro degli insegnanti.

Le realtà intervistate Molo17, Inasset, beanTech e Securbee, oltre a presentare in modo semplice la loro attività, hanno risposto a due domande molto vicine ai ragazzi: come influisce il lavoro delle aziende digitali sulla nostra vita quotidiana e quale tipo di preparazione deve avere un giovane per trovare occupazione in questo settore.

La nuova scheda va a completare la collaborazione tecnica con le aziende partner, avviata con due importanti obiettivi: far comprendere agli allievi che il mondo virtuale in realtà funziona grazie a tante persone e strutture reali che si trovano molto più vicino di quanto si pensi.

Pensare alla tecnologia come risorsa sulla quale poter anche investire il proprio futuro professionale.

La scheda didattica è introdotta dai dati forniti dal Ditedi, il Distretto delle Tecnologie Digitali del Fvg, che è stato trait d'union di questa collaborazione.

I dati evidenziano come, anche nella nostra regione, il comparto dell'Information and Communication Technology sia in forte crescita rispetto ad altri settori produttivi, con decine di aziende che ancora faticano a trovare i collaboratori di cui hanno bisogno.