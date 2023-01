Azzano, gli uffici al pubblico aprono un’ora prima

Dall'1 febbraio, nuovi orari di apertura al pubblico per gli uffici del Comune di Azzano Decimo: si anticipa di un’ora l’accesso dell’utenza, dalle 10 alle 9.

La scelta è stata voluta fortemente dal sindaco Massimo Piccini per venire incontro alle esigenze dei cittadini e tentare di diminuire anche le code che possono venire a formarsi soprattutto in alcuni servizi particolari, per esempio l’anagrafe o l’ufficio tributi. Ad esclusione del servizio demografico e della Polizia Locale, che manterranno orari specifici, gli altri servizi apriranno al mattino dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.

“Da quando ci siamo insediati – afferma il sindaco, Massimo Piccini - abbiamo osservato l’andamento dell’utenza rispetto all’apertura degli uffici: spesso si formano code e i cittadini sono costretti ad attendere. Crediamo che anticipando di un’ora l’apertura l’accesso potrà essere più fluido e consentiremo ai cittadini di ampliare le fasce orarie nelle quali frequentare gli uffici comunali. Per questo cambio di organizzazione ringrazio anche personalmente i dipendenti comunali che nel dare la loro piena disponibilità a questo cambiamento hanno dimostrato nuovamente flessibilità e spirito di servizio verso i cittadini. Nei prossimi mesi continueremo a monitorare la situazione legata all’organizzazione interna per mantenere e migliorare sempre di più i servizi che eroghiamo alla cittadinanza".