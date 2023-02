Azzano, lavori di manutenzione in via Chiesa

Al via i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Chiesa a Corva di Azzano Decimo, che da tempo versano in cattive condizioni a causa delle radici degli alberi, che hanno reso il camminamento sconnesso e molto pericoloso per i pedoni.

“I cittadini da tempo chiedevano al Comune di prendere provvedimenti sul verde di via Chiesa che rendeva non sicuro il percorso per pedoni e carrozzine – afferma l’assessore al patrimonio e manutenzioni, Gabriele Pardini – una preoccupazione fondata a cui abbiamo voluto dare risposta in questi primi mesi di mandato amministrativo. Ora quindi stiamo sistemando la situazione e al termine dei lavori non solo vi saranno marciapiedi sicuri ma anche una nuova rampa di accesso per disabili al piazzale del centro sociale, già realizzata”.

Gli addetti del Comune hanno iniziato i lavori di preparazione all’intervento vero e proprio rimuovendo gli otto alberi che hanno causato i danni ai marciapiedi, verde che sarà sostituito al termine dell’intervento con nuove piantumazioni di essenze più adatte e meno impattanti, con apparati radicali che crescendo negli anni non causino il riproporsi delle problematiche lamentate dai cittadini.