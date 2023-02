Azzano, riqualificazione pedonale di via Don Milani

Fra pochi giorni cominceranno i lavori del quarto stralcio previsti dal Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel tratto di via Don Milani ricompreso fra l’intersezione con via Mores di Sopra e l’intersezione con via Pezzut.

L’intervento da 130 mila euro prevede anche la sistemazione delle pertinenze stradali di fronte alla scuola secondaria di I grado “L.Luzzatti” e nello specifico riguarda principalmente la rimozione di segnaletica esistente con posa di nuova segnaletica verticale stradale, limite di velocità (30 Km/h), fermata Bus, attraversamento pedonale, zona 30; il rialzamento dell’area antistante l’accesso della scuola in corrispondenza della fermata dello scuola-bus, della pensilina e del parcheggio delle biciclette, con relativo aumento del riconoscimento e visibilità degli attraversamenti, anche attraverso nuova segnaletica orizzontale; la creazione di rampe e raccordi plano-altimetrici tra piano pedonale e piano veicolare destinato per dare continuità ai percorsi pedonali garantire l’accessibilità a tutte le categorie di utenza; l’individuazione dei percorsi e intercettazioni delle zone di attestamento degli attraversamenti pedonali e fermata bus con l’inserimento di segnali tattili destinati all’utenza ipovedente.

Solo nel tratto di via Don Milani interessato, i lavori saranno regolati da un senso unico alternato della circolazione con impianto semaforico, vigerà il divieto di sosta in ambo i lati della carreggiata, il divieto della circolazione pedonale e sarà istituito un limite massimo di velocità a 20 km/h. In ogni caso saranno individuati dei percorsi pedonali alternativi percorribili.

Inoltre, nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì dalle 07.15 alle 8.15 e dalle 13.20 alle 13.50, è prevista come sempre la sospensione temporanea della circolazione veicolare (con eccezione di alcune categorie di veicoli) per assicurare condizioni di sicurezza durante le operazioni di arrivo, attesa e uscita degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado Luzzatti.

“Abbiamo dovuto attendere leggermente più del previsto affinché le condizioni per dare avvio al cantiere si concretizzassero ma ora ci siamo – afferma il sindaco, Massimo Piccini – e la ditta avvierà i lavori fra pochi giorni. Si tratta di lavori da tempo richiesti dalla cittadinanza che metteranno in sicurezza il tratto pedonale della via agevolando anche l’utenza scolastica. Un investimento di 130 mila euro che terminerà in linea di massima a fine marzo e che riqualificherà l’area anche per l’utenza debole”.