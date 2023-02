Azzano, verso il cantiere per la scuola di Corva

E' iniziato positivamente il confronto tra l’Amministrazione comunale e i genitori degli alunni della scuola primaria Armando Diaz di Corva in vista dei lavori che porteranno al pieno rifacimento del plesso della frazione di Azzano Decimo.

Sabato l'incontro tra il Sindaco Massimo Piccini, il vicesindaco Giacomo Spagnol, l’Assessore alla politiche scolastiche Manuela Pavan e i rappresentanti dei genitori delle cinque classi della Diaz.

“Si è trattato di un incontro molto costruttivo - spiegano Piccini, Spagnol e Pavan - abbiamo fatto insieme ai genitori il primo passo di un cammino che è appena agli inizi e che percorreremo insieme, ponendo le basi per scelte condivise sulla gestione della scuola e dei suoi alunni durante i lavori. Come abbiamo avuto modo di spiegare ai genitori, al momento c’è solo il nome del progettista assegnatoci nel quadro del PNRR e l’idea guida su cui sviluppare il progetto".

"Siamo quindi proprio nelle fasi iniziali ma possiamo già dire che l’idea alla base della proposta progettuale è molto moderna, improntata all’accoglienza e alla fruibilità. In prospettiva Corva avrà una scuola d’avanguardia, un elemento qualificante per l’intera frazione e attrattivo per le famiglie, non solo quelle del nostro Comune. Si tratta di un’occasione unica - concludono gli esponenti dell’amministrazione - per la quale lavoreremo insieme a genitori e Direzione Scolastica, esattamente come abbiamo fatto in altre situazioni, al netto di polemiche che lasciamo volentieri ad altri, evidentemente già concentrati sulle prossime elezioni regionali piuttosto che sulle scelte migliori per la frazione, per le famiglie e per i bambini”.

L’incontro tra Amministrazione comunale e rappresentanti dei genitori si è concluso ipotizzando già il prossimo, che dovrebbe svolgersi tra circa due settimane e che coinvolgerà tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola, oltre ovviamente all'Amministrazione e alla Direzione scolastica.