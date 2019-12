Babbo Natale è scientifico

Come farà Babbo Natale ad arrampicarsi su per il camino? Con l'aiuto di un po' di scienza naturalmente! Domenica 15 dicembre alle 15.00 all'Immaginario Scientifico di Pordenone è in programma per i bambini il laboratorio “Babbo Natale scalatore”.



I piccoli “Scienziati della domenica” di 5-10 anni avranno a disposizione forbici, cartoncino e cannucce per realizzare un Babbo Natale personalizzato, e trovare il modo di farlo scalare in alto, grazie alla forza d'attrito. Il costo è di € 7,00 a bambino, con iscrizione tramite form online su www.immaginarioscientifico.it



Per tutta la giornata inoltre, dalle 10.00 alle 18.00, all'Immaginario Scientifico i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza curiosando e sperimentando fra gli apparati interattivi della sezione Fenomena.



Nello spazio Kaleido, dedicato alle multivisioni, ci si potrà immergere in “Cosmica: pianeti, galassie, universi”, per fare un viaggio nell’Universo, alla volta dei suoi misteri più insondabili, dal Big bang alla formazione delle galassie, dai buchi neri alla “dark energy”, ammirando meravigliose immagini fornite da telescopi, satelliti e sonde, oltre alle simulazioni realizzate al computer.



Ogni ora dalle 15.00 infine, ci sono poi le visite al planetario Cosmo, per ammirare le stelle, i pianeti e le costellazioni visibili nel cielo delle nostre zone in questo periodo dell'anno.



Tutte le informazioni sono disponibili su www.immaginarioscientifico.it