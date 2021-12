Babbo Natale in visita ai bambini delle materne

Babbo Natale ha fatto visita ai bambini delle scuole materne di San Marco di Chiavris, Cocolar di via Alba, Paola di Rosa di Paderno e Gabelli di Godia-Beivars, a Udine.



Per il secondo anno consecutivo la Pro Loco Paderno non ha potuto organizzare la tradizionale “Festa di Natale a Paderno”, che inevitabilmente avrebbe comportato aggregazione di molte centinaia di persone. Ciò nonostante l’associazione del quartiere a nord di Udine ha voluto essere presente regalando ai più piccoli doni e sorrisi.



Grazie alla collaborazione delle insegnanti, del Comune di Udine e alla Banca di Udine, Babbo Natale quest’anno è andato direttamente negli asili più vicini a Paderno. Ogni scuola ha avuto la gradita visita del vecchio Babbo che accompagnato da Elfi e Cantastorie e tra le note natalizie degli zampognari ha regalato un momento felice a tutti i bambini.