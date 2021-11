Back to Future Trieste, laboratori con H-Farm e Portopiccolo

Prosegue la partnership tra H-FARM e Portopiccolo per offrire formazione e intrattenimento. Ogni sabato a partire dal 6 novembre e fino al 4 dicembre corsi per bambini dagli 8 agli 11 anni per sperimentare con il digitale e scoprire la tecnologia. La partnership tra H-FARM e Portopiccolo nasce dalla volontà del complesso turistico di offrire ai propri residenti e ospiti il massimo dell’ospitalità e del benessere, un’esperienza unica che si arricchisce con l’offerta di laboratori e attività di una realtà innovativa come H-FARM.

Tra digital storytelling, robotica e modellazione 3D, ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni scopriranno ciò che ha portato Trieste alla sua grandezza, costruendo e programmando prototipi di mezzi di trasporto innovativi e green e progettando parti della città virtualmente e fisicamente.

Tutte le attività sono guidate dagli educatori H-FARM e disegnate per aiutare i partecipanti a esprimere i loro talenti e stimolare creatività, progettualità e spirito di squadra.

H-FARM è la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall’innovazione digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l’unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano, una a Barcellona, ed è considerata un unicum a livello internazionale.

