Banda ultra larga entro l'inizio del 2020

"La banda ultra larga verrà ultimata per i primi mesi del 2020 nei Comuni di Sesto a Reghena, Cordovado e Morsano al Tagliamento, compresa la frazione di San Paolo". Lo annuncia il consigliere regionale della Lega, Alfonso Singh.

"Le Conferenze di Servizi, funzionali all'acquisizione dei permessi necessari all'avvio dei lavori, - spiega il consigliere della Lega - si sono concluse positivamente lo scorso 31 luglio per Cordovado e Sesto al Reghena, che è anche un nodo di rete (PNC) e quindi prioritario per il progetto banda ultra larga, e lo scorso 16 settembre per il Comune di Morsano al Tagliamento".

"La direzione regionale competente - precisa l'esponente della Lega -, dopo aver sentito nel merito Open Fiber, il concessionario di Infratel Italia S.p.a. società in-house del Ministero delle Sviluppo Economico che segue la realizzazione del progetto Banda Ultra Larga, ha avuto rassicurazioni sul fatto che i lavori partiranno nei prossimi mesi per concludersi nei primi mesi del 2020".

"Per quel che riguarda in particolare il Comune di Morsano al Tagliamento dalla documentazione disponibile - conclude Singh - emerge che lo stesso sarà realizzato prevalentemente con tecnologia Fixed Wired Access, così come la frazione di San Paolo, per la quale si prevede la copertura in FWA di tutte le 246 unità immobiliari".